Oroscopo del 25 Ottobre

Bilancia

La seconda metà della giornata risulta essere più confusa, offuscata da troppi pensieri; se hai chiuso una storia non tornare sui tuoi passi, devi guardare oltre. Non bisogna lasciarsi prendere dalle insicurezze, dalle incertezze. Ora è il caso di parlare, di esprimere tutto quello che si ha dentro. Soluzioni in arrivo.