A largo di Roccella Jonica 339 migranti salvati in mare

REGGIO CALABRIA – Nella giornata di sabato scorso a largo di Roccella Jonica (Reggio Calabria) la guardia costiera ha coordinato il soccorso di un peschereccio con 339 migranti a bordo.

L’unità, partita da Tobruk, è stata soccorsa a largo di Roccella Jonica in avverse condizioni meteomarine, peraltro in forte peggioramento. Sul posto sono intervenute nave Dattilo della guardia costiera, un’unità navale della polizia di frontiera rumena, presente in area per attività di vigilanza sotto l’egida dell’agenzia Frontex, nonché tre motovedette SAR della guardia costiera che hanno tratto in salvo i migranti per poi trasferirli a bordo delle due unità maggiori. Successivamente le persone soccorse sono state portate in sicurezza nel porto di Crotone.