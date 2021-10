È morto l’attore James Michael Tyler, nella serie tv ‘Friends’ interpretava Gunther

ROMA – È morto ieri l’attore americano James Michael Tyler, celebre per aver recitato nell’iconica serie tv ‘Friends’. Aveva 59 anni. A causare la precoce morte è stato un cancro alla prostata con il quale combatteva da diversi anni. In ‘Friends’ interpretava Gunther, il barista del locale Central Perk luogo di ritrovo quasi quotidiano dei protagonisti. Collega per un periodo di tempo abbastanza lungo di Rachel (Jennifer Aniston), ne era perdutamente innamorato. I suoi tentativi di approccio maldestri resteranno indelebili nei ricordi dei fan. A salutarlo sui social oggi proprio Jennifer Aniston che ha postato su Instagram un video della serie che li vede protagonisti, scrivendo: “Friends non sarebbe stato lo stesso senza di te. Grazie per le risate che hai portato nelle nostre vite. Ci mancherai”.

