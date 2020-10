Coronavirus, i nuovi casi sono 21.263 con 161.880 tamponi

ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 21.273, rilevati sulla base di 161.880 tamponi.

I morti sono 128. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza è di 37.338.

Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 2.086. Sono invece 1.208 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

IN LOMBARDIA IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI

E’ ancora la Lombardia la regione con il più alto numero di contagi in Italia. Ben 5.762 nelle 24 ore (ieri erano 4.956) con con 32mila tamponi effettuati, poche centinaia in meno rispetto a un giorno fa. Continua anche l’allarme in Campania con 2.590 casi e 16.906 tamponi. Un balzo in avanti preoccupante rispetto a ieri quando i casi erano intorno ai 1.700 con 12.500 tamponi. Male anche il Piemonte con 2.800 contagi e 12.800 tamponi, la Toscana (1800 casi e 13.00 tamponi) e il Lazio con 1.541 casi ma ben 22mila tamponi.