Coronavirus, Rocco Casalino: “Sono positivo con sintomi lievi”

ROMA – “Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid 19. L’ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone“. Così il portavoce del premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino.

POSITIVO IL PORTAVOCE DI MATTARELLA: “NON HO AVUTO CONTATT CON LUI”

Il portavoce del presidente della Repubblica Giovanni Grasso è positivo al Covid. Ne ha dato notizia lui stesso con un messaggio inviato ai quirinalisti. “Occhio al virus- ha detto- è veramente infido”.

“Cari colleghi- ha scritto- ho il covid sintomatico. Venerdì sera avevo la febbre alta, sabato ho fatto il tampone e stamattina ho avuto il responso: positivo. Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene. Tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma. Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il Presidente”.