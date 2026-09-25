Gli U2 dopo 50 anni tornano nella vecchia scuola di Dublino: in festa con mille studenti

ROMA – “Amo gli U2”, “È una bellissima giornata, niente scuola” e “Bono, la mia mamma ti saluta!”: sono i cartelli che oggi hanno accolto gli U2 alla Mount Temple Comprehensive School di Dublino dove, dopo mezzo secolo, sono tornati.

Era il lontano 1976, quando l’allora giovanissimo Larry Mullen Jr. affisse alla bacheca della scuola nel quartiere Northside di Dublino un avviso scritto a mano: “Batterista cerca musicisti per formare una band”. E così Paul David Hewson, in arte Bono, David Howell Evans, in arte The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen diedero vita alla rock band irlandese più nota di tutti i tempi, gli U2.

Proprio nella scuola dove si sono esibiti per la prima volta, a 16 anni sono tornati oggi per celebrare le ‘nozze d’oro’, i 50 anni di carriera. E in quello stesso cortile sono stati accolti da 1.000 studenti che, quando loro cantavano “With or without you”, per intenderci, non erano neanche nati. La giovane platea non ha comunque lesinato applausi e “un’accoglienza da eroi”, assicura la Bcc.

Il gruppo ha offerto loro una scaletta che ripercorreva tutta la propria carriera, includendo successi come I Will Follow, Vertigo e With Or Without You, oltre al loro ultimo singolo, Silencio.

Non è mancato un momento di commozione di Bono Vox, mentre guardava il pubblico dal palco: ““Grazie per, ehm… Sì… Non… Wow,” ha detto il frontman, momentaneamente senza parole.

(photo credit: U2place/Fb)