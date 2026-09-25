America’s Cup, poco vento e due regate: in testa c’è Luna Rossa

NAPOLI – Una prima giornata caratterizzata dal poco, pochissimo vento quella della Louis Vuitton 38a America’s Cup Regata Preliminare a Napoli. Nel campo di regata nel Golfo si sono disputate, con un consistente slittamento orario, solamente due delle tre regate in programma.

La prima prova se l’è aggiudicata American Racing Challenger Team Usa davanti a Luna Rossa e Gb2. Chiude a un passo dal podio Luna Rossa che precede New Zealand.

La seconda regata ha visto primeggiare Luna Rossa che si è imposta su Alinghi e New Zealand.

La classifica generale provvisoria vede Luna Rossa in testa con 19 punti, seguita da New Zealand e da Arc Team Usa con 14.

AMERICA’S CUP, ENTUSIASMO SUL PONTONE IN PRIMA GIORNATA REGATE

Sorrisi, video e selfie per appassionati di vela, napoletani e turisti che hanno potuto accedere al pontone del Lungomare Caracciolo. Ieri lo hanno visto per la prima volta con curiosità, oggi, venerdì 25 settembre, hanno avuto la chance di salirci sopra e sono in tantissimi a mettersi in fila per conoscere il nuovo spazio ideato e realizzato da Sport e Salute in occasione della regata preliminare di America’s Cup.

Il pontone, lungo 37 metri e largo 30, pesa circa mille tonnellate e ospita fino a 100 persone. È aperto a tutti, nel cuore del Race Village, all’altezza dell’acquario. Accesso preferenziale riservato alle persone con disabilità.

(photo credit: luna rossa team/fb)