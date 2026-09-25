venerdì 25 Settembre 2026

Trump conferma i due prossimi incontri con Xi (Apec e G20)

Lo scrive il presidente americano su Truth Social

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 25-9-2026 ore 20:58Ultimo aggiornamento: 25-9-2026 ore 21:07

ROMA – “Il presidente Xi e la signora Peng hanno appena lasciato Washington, diretti in Cina”, ha scritto il presidente americano su Truth Social. “È stato un incontro all’insegna dell’amicizia, della forza e del successo, sia per la Cina che per gli Stati Uniti”.

Trump ha aggiunto che ci saranno nuovi incontri a novembre, in Cina, per il vertice Apec, e poi al G20 di dicembre, a Miami, in Florida.

Nel post il presidente ha concluso: “Molto è stato realizzato e molto altro lo sarà. Attendo con impazienza il nostro prossimo incontro”.

Leggi anche

Guerra in Ucraina, Putin: “Basta circo, non vogliamo alcun conflitto con l’Ue”
Trump conferma i due incontri con Xi: “Negli Usa per il G20”

di Redazione

VIDEO| Nicolas Sarkozy: “A Lourdes ho capito che la felicità arriva dalle prove che superiamo”

di Alessandra Fabbretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia