Trump conferma i due prossimi incontri con Xi (Apec e G20)

ROMA – “Il presidente Xi e la signora Peng hanno appena lasciato Washington, diretti in Cina”, ha scritto il presidente americano su Truth Social. “È stato un incontro all’insegna dell’amicizia, della forza e del successo, sia per la Cina che per gli Stati Uniti”.

Trump ha aggiunto che ci saranno nuovi incontri a novembre, in Cina, per il vertice Apec, e poi al G20 di dicembre, a Miami, in Florida.

Nel post il presidente ha concluso: “Molto è stato realizzato e molto altro lo sarà. Attendo con impazienza il nostro prossimo incontro”.