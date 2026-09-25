venerdì 25 Settembre 2026

Incidente durante un’esercitazione in Lettonia: 4 militari italiani feriti

Il ministero della Difesa fa sapere che nessuno risulta in pericolo di vita. Ma uno militari coinvolti presenta "condizioni più serie"

Data pubblicazione: 25-9-2026 ore 20:57Ultimo aggiornamento: 25-9-2026 ore 21:47

ROMA – Nel tardo pomeriggio di oggi, nel corso di un’esercitazione a fuoco presso l’area addestrativa di Adaži, in Lettonia, si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro militari italiani dell’esercito, appartenenti all’11° Reggimento Bersaglieri, impegnati nell’ambito della missione Nato Forward Land Forces (Flf) in Lettonia. Lo ha riferito in una nota il ministero della Difesa italiano.

Nel testo si sottolinea: “Per cause attualmente in corso di accertamento, durante l’esercitazione si è verificato un incidente con un’arma da fuoco non automatizzata installata su un veicolo militare italiano. I colpi esplosi hanno raggiunto un altro veicolo militare italiano sul quale si trovavano i quattro militari coinvolti”.
E ancora: “I quattro militari sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti presso una struttura sanitaria di Riga, dove sono attualmente sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari. Secondo le informazioni attualmente disponibili, uno dei quattro militari presenta condizioni più serie. Nessuno dei militari risulta, al momento, in pericolo di vita. Sono state immediatamente avviate tutte le verifiche necessarie per accertare le cause e ricostruire la dinamica dell’accaduto. I familiari sono stati informati”.
Nella nota si conclude: “Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è costantemente informato dal capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, e dal Comandante del Covi, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, sulle condizioni dei quattro militari e sugli sviluppi degli accertamenti in corso. Il ministro, i vertici militari e la Difesa tutta sono vicini ai propri commilitoni feriti ed alle loro famiglie con l’augurio di una pronta guarigione”.

(photo credit : Associazione Nazionale Bersaglieri Presidenza Nazionale/fb)

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