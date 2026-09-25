Guerra in Ucraina, Putin: “Basta circo, non vogliamo alcun conflitto con l’Ue”

di Vincenzo Giardina e Redazione

ROMA – “Non ci stiamo preparando ad un’azione militare contro l’Europa”: questa volta a dirlo è il diretto interessato. Il presidente russo Vladimir Putin smentisce nettamente la notizia rilanciata dal quotidiano spagnolo El mundo, secondo cui la Russia potrebbe essere intenzionata ad attaccare alcuni paesi, tra cui Italia Francia e Spagna, per indebolire il sostegno all’Ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa Novosti. “La Russia non si sta preparando a intraprendere azioni militari contro i paesi dell’Ue, poiché non c’è alcun motivo per farlo”, ha spiegato così il presidente russo, aggiungendo che “Paesi europei alimentano le tensioni perché vogliono continuare a sostenere militarmente l’Ucraina”.

In dettaglio, come riportano i media russi, secondo Putin in Europa ci sarebbero “ambienti aggressivi”, intenzionati ad usare l’Ucraina come “carne da cannone” per limitare lo sviluppo della Russia. Il capo di Stato ha poi definito una provocazione le dichiarazioni dal ministro della Difesa estone Martin Herem su un possibile conflitto. “Il circo è partito”, ha detto, “ma i clown sono rimasti”.

Le parole di Putin rafforzano così le rassicurazioni fatte dal ministro della Difesa Guido Crosetto secondo cui la notizia diffusa da El Mundo di potenziali minacce non trovava alcuna conferma.