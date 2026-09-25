Meloni: “Per la sinistra la Settimana della Moda una passerella, non conoscono l’Italia reale”

ROMA – “Prendo atto, che per la sinistra la settimana della moda è una passerella. Per me sono le persone che ci lavorano: sarte, modellisti, pellettieri, tecnici, piccole imprese che tengono in piedi la parte di Italia che il mondo ci invidia. Chiamare ‘figuraccia’ la vicinanza a un comparto in difficoltà dice tutto di quanto conoscono l’Italia reale”. Così la premier Giorgia Meloni sui social.

MODA. MELONI: “POLEMICHE SINISTRA? UN SETTORE CHE VALE OLTRE 36 MLD EXPORT“

Come spiega la stessa presidente del Consiglio, il suo intervento segue le critiche sollevate dall’opposizione per la sua assenza all’Assemblea generale Onu, a cui la premier avrebbe ‘preferito’ la Fashion week. “Leggo le polemiche della sinistra perché non sono andata all‘Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove l’Italia è rappresentata dal ministro degli Esteri, come accade per molti Paesi europei- chiarisce infatti- e perché lunedì sera ero invece alla cena inaugurale della settimana della moda a Milano”. Così la premier prosegue sui social. “Ci sono andata- spiega- per dire a un settore che vale oltre 36 miliardi di export che il Governo c’è. Non solo a parole: 100 milioni per gli investimenti e un lavoro serio sulla formazione e sul capitale umano, perché è lì che quelle imprese faticano di più a trovare le competenze che servono”.