Dire Podcast | I principali provvedimenti della settimana alla Camera dei deputati

ROMA – La riforma dell’ordine dei commercialisti, il coinvolgimento dell’Italia nella guerra in Iran e Francesco Guccini. Ecco di cosa si è occupata la Camera questa settimana.

Mercoledì via libera alla legge che delega al governo la riforma della professione di commercialista. Il testo, che ora passa al Senato, assegna nuove funzioni alla categoria, aggiorna i parametri per i compensi e disciplina le incompatibilità della professione.

E’ stata approvata all’unanimità la proposta di legge che istituisce a Viareggio un Museo per la memoria del disastro ferroviario del 2009. Mancava poco alla mezzanotte del 29 giugno, quando un treno carico di Gpl deragliò causando 32 morti. La strage ha dei colpevoli. La Cassazione ha infatti reso definitive le condanne: 5 anni a Mauro Moretti, all’epoca amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, e pene da 6 a 2 anni per altri dieci imputati. Con scelte imprudenti e investimenti limitati nella sicurezza hanno contribuito al disastro. Il museo dovrà ricordare le vittime, documentare cause e conseguenze della strage e promuovere ricerca e cultura della sicurezza ferroviaria. La gestione sarà affidata a una fondazione vigilata dal ministero della Cultura.

Durante il consueto question time, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha risposto a un’interrogazione di Angelo Bonelli. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra ha domandato a Crosetto se l’Italia, con i militari presenti in Arabia Saudita, stia di fatto sostenendo la guerra di Donald Trump contro l’Iran.

Mercoledì mattina la Camera ha osservato un minuto di silenzio per ricordare Francesco Guccini, scomparso il 6 agosto a 86 anni. Un omaggio bipartisan al cantautore, poeta e scrittore, ricordato per la sua capacità di raccontare attraverso le canzoni la società italiana, la memoria e le trasformazioni del Paese. Ascoltiamo il presidente di turno, Giorgio Mulè, e il deputato del Pd Gianni Cuperlo.