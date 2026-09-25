Denunciato lo studente di Lamezia Terme che voleva aggredire la prof

REGGIO CALABRIA – È stato denunciato in stato di libertà il minorenne di Lamezia Terme che nei giorni scorsi avrebbe espresso l’intenzione di aggredire con un’arma da taglio una docente, a suo avviso, responsabile della sua mancata promozione scolastica. L’atto è stato eseguito dai carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica per i minori di Catanzaro.

All’esito delle prime indagini era emerso che il giovane avrebbe creato un gruppo di conversazione su una piattaforma social network. In tale contesto, il minore avrebbe espresso l’intenzione criminale.

LEGGI ANCHE: Propaganda nazi in rete e video di terroristi, perquisiti 17 giovani: 14 sono minorenni

LEGGI ANCHE: La true crime community e i gruppi di suprematisti: spunta la pista più inquietante sull’aggressione alla prof