venerdì 25 Settembre 2026

Denunciato lo studente di Lamezia Terme che voleva aggredire la prof

Le prime indagini condotte dai Carabinieri confermerebbero che il ragazzino aveva creato un gruppo su una piattaforma social

di Mario VetereData pubblicazione: 25-9-2026 ore 18:00Ultimo aggiornamento: 25-9-2026 ore 18:00

REGGIO CALABRIA – È stato denunciato in stato di libertà il minorenne di Lamezia Terme che nei giorni scorsi avrebbe espresso l’intenzione di aggredire con un’arma da taglio una docente, a suo avviso, responsabile della sua mancata promozione scolastica. L’atto è stato eseguito dai carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica per i minori di Catanzaro.

All’esito delle prime indagini era emerso che il giovane avrebbe creato un gruppo di conversazione su una piattaforma social network. In tale contesto, il minore avrebbe espresso l’intenzione criminale.

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