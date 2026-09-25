Al via la X edizione di ‘Fitwalking for Ail’, il 27 settembre la camminata solidale

ROMA – Dieci edizioni, 40 città italiane coinvolte e migliaia di persone unite dallo stesso obiettivo: sostenere la ricerca scientifica sui tumori del sangue e l’assistenza ai pazienti ematologici e alle loro famiglie. È la ‘Fitwalking for Ail’, la camminata solidale non competitiva promossa da Ail (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma), che torna domenica prossima, 27 settembre, con un appuntamento diffuso da nord a sud del Paese. La X edizione è stata presentata oggi a Roma, al Circolo del Tennis del Foro Italico, nel corso di una conferenza stampa organizzata da AIL. L’incontro, moderato dal direttore di Rai Sport, Marco Lollobrigida, e introdotto dai saluti di Rossana Ciuffetti, direttrice Sport Impact e Scuola dello Sport di Sport e Salute, ha riunito rappresentanti del mondo scientifico, istituzionale, sportivo e associativo.

TORO: “UN PERCORSO DI CRESCENTE CONSAPEVOLEZZA E SOLIDARIETÀ”

“La ‘Fitwalking for Ail’, giunta quest’anno alla sua decima edizione, è un appuntamento che, anno dopo anno, cresce e coinvolge un numero sempre maggiore di città e di persone– ha detto Giuseppe Toro, presidente Nazionale AIL- Quest’anno saranno ben 40 le città italiane che cammineranno insieme per sostenere la lotta ai tumori del sangue, un segnale concreto della forza e della partecipazione che questa iniziativa ha saputo costruire nel tempo”. Dieci edizioni, dunque, che rappresentano un “traguardo importante, ma soprattutto raccontano un percorso di crescente consapevolezza e solidarietà– ha aggiunto Toro- Camminare insieme significa sostenere la ricerca scientifica, garantire assistenza ai pazienti e alle loro famiglie e promuovere, al tempo stesso, uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente”.

La ‘Fitwalking for Ail’ si inserisce infatti nel progetto Ambiente e Salute promosso dall’associazione, con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra salute della persona e tutela dell’ambiente, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. “Siamo convinti che la cura della persona passi anche dalla cura dell’ambiente in cui vive”, ha sottolineato ancora il presidente Ail, evidenziando come “solidarietà, salute e sostenibilità possano davvero camminare fianco a fianco“. Nata nel 2017, la ‘Fitwalking for Ail’ rappresenta anche un’occasione di sensibilizzazione sull’importanza dell’attività fisica per i pazienti e gli ex pazienti ematologici. I progressi della ricerca scientifica e lo sviluppo di terapie “sempre più efficaci e mirate”, hanno sottolineato gli esperti nel corso della conferenza, hanno migliorato “significativamente” la diagnosi e la cura dei tumori del sangue, rendendo possibile “per un numero crescente di pazienti condurre una vita attiva“. L’iniziativa vuole quindi promuovere il movimento e uno stile di vita sano, continuando al tempo stesso a sostenere la ricerca per rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più curabili.

TUTTE LE INFORMAZIONI SU FITWALKING.AIL.IT

La ‘Fitwalking for Ail’ gode del patrocinio di Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Stato Maggiore della Marina, Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Sport e Salute, Atletica Italiana – Federazione Italiana di Atletica Leggera, Cip – Comitato Italiano Paralimpico, Aia – Associazione Italiana Arbitri, Aics – Associazione Italiana Cultura Sport, Csi – Centro Sportivo Italiano e Fiasp – Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti. Dal 28 settembre all’11 ottobre 2026 è inoltre in programma la ‘Fitwalking for Ail Digitale’, iniziativa dedicata ai dipendenti di BeOne, Kyowa Kirin e TeleConsul Editore. Una “sfida solidale”, che trasformerà i passi dei partecipanti in un “aiuto concreto per i pazienti con tumori del sangue e le loro famiglie”, unendo promozione della salute, spirito di squadra e responsabilità sociale d’impresa. Il Fitwalking è una modalità di cammino accessibile a tutti, che punta a rendere il gesto naturale del camminare più efficace, consentendo di raggiungere una velocità sostenuta attraverso una tecnica semplice e naturale. Una pratica che coniuga attività fisica, benessere, tempo libero e socialità e che, nella Fitwalking for Ail, diventa “anche strumento di solidarietà”. Per conoscere le città coinvolte, le location, gli orari di partenza e le modalità di partecipazione è possibile consultare il sito ufficiale dell’iniziativa: fitwalking.ail.it.