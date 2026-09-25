Colosseo, il ministro Giuli: “Domani riaprirà”

ROMA – Domani riaprirà il Colosseo? “Sì”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, appena concluso l’incontro che il ministro ha avuto con il lavoratori e le lavoratrici del Parco, dopo la morte dell’operaio 22enne, Andrea Moretti, avvenuta nella notte di martedì durante dei lavori all’interno dell’Anfiteatro.

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L’annuncio arriva nel terzo giorno di chiusura del Parco del Colosseo. Nella giornata di ieri, il ministro della Cultura aveva anticipato che, prima di disporne la riapertura, avrebbe verificato lo sviluppo delle indagini i corso e avrebbe incontrato i lavoratori e le lavoratrici del parco, “per verificare se le loro condizioni psicologiche siano confacenti alla riapertura”.