Festa del Cinema di Roma, Nastasi: “Sarà un’edizione metropolitana”

di Amelia Cartia e Nicoletta Di Placido

ROMA – “Il sindaco Gualtieri ci aveva chiesto una festa sempre più metropolitana, e ci siamo riusciti: quest’anno siamo alla massima estensione, la Festa del Cinema arriverà fino a tutte le casi circondariali. Non perché volessimo avere spettatori in più, ma perché volevamo davvero che fosse la festa di tutti“. Così Salvatore Nastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma, inaugurando all’Auditorium Parco della Musica la ventunesima edizione della Festa del Cinema. Il grande evento si svolgerà infatti dal 13 al 25 ottobre prossimi proprio all’Auditorium intitolato a Ennio Morricone, ma coinvolgerà numerosi altri luoghi e realtà culturali, e non solo, della Capitale.

Il pubblico avrà infatti a disposizione numerose sale. L’Auditorium firmato da Renzo Piano, sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, eventi, convegni e dibattiti. I 1300 mq del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo. Presso il Parco della Musica saranno disponibili le Sale Sinopoli, Petrassi, Teatro Studio Gianni Borgna e lo spazio AuditoriumArte. La Festa del Cinema coinvolgerà però, anche quest’anno, tutta la città. Il distretto cinematografico dell’Auditorium giungerà nuovamente al MAXXI e si amplierà fino al Teatro Olimpico ACEA. La Casa del Cinema, gestita dalla Fondazione Cinema per Roma, sarà come di consueto una delle location più importanti della manifestazione che arriverà anche al Cinema Giulio Cesare, al Teatro Palladium fino al Museo nazionale di Castel Sant’Angelo. Nel 2026, per la prima volta, la programmazione interesserà anche il Teatro Ateneo per giungere fino al Terminal 1 dell’Aeroporto di Roma Fiumicino ‘Leonardo da Vinci’.

IL RICORDO DI FULVIO LUCISANO E SILVIA D’AMICO

La conferenza stampa di presentazione della manifestazione si è aperta con un doppio ricordo. Salvatore Nastasi ha voluto chiedere un applauso “per un grande produttore che ci ha lasciato quest’anno, Fulvio Lucisano, e una grande produttrice che ci ha lasciato stamani, Silvia D’Amico”.

Poco prima era arrivato anche il messaggio del ministro della Cultura, Alessandro Giuli: “La scomparsa di Silvia d’Amico addolora il mondo del cinema italiano. Le opere legate al suo nome resteranno una testimonianza simbolica della qualità della nostra produzione cinematografica e della sensibilità con cui ha saputo accompagnare ogni progetto. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari rivolgo il mio cordoglio”.



Foto dal profilo Facebook della Festa del Cinema