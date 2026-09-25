venerdì 25 Settembre 2026

Paolo Belli non andrà in video a Ballando con le stelle 2026 dopo l’incidente in bici: lavorerà dietro le quinte

La decisione - condivisa tra Rai e l'artista- è maturata alla luce del percorso personale e professionale intrapreso dal 64enne dopo quanto accaduto lo scorso luglio

Data pubblicazione: 25-9-2026 ore 13:41Ultimo aggiornamento: 25-9-2026 ore 13:43

ROMA – Paolo Belli non andrà in video nell’edizione 2026 di Ballando con le stelle. La decisione – condivisa tra Rai e l’artista – è maturata alla luce del percorso personale e professionale intrapreso da Belli negli ultimi mesi: dopo l’incidente in bicicletta in cui è rimasto coinvolto lo scorso luglio, l’artista emiliano aveva infatti scelto di sospendere ogni impegno professionale. 

LEGGI ANCHE: Incidente stradale in bici per il cantante Paolo Belli: nello scontro muore un 41enne

Ora Paolo Belli sta tornando gradualmente alla sua attività artistica, sia televisiva che live, ma, di comune accordo, la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai e l’artista non hanno ritenuto opportuna la sua presenza in Tv rispetto al contesto editoriale del talent show di Rai 1.Tuttavia Paolo Belli continuerà a dare il suo apporto al programma collaborando dietro le quinte alla realizzazione dell’edizione 2026. “Il rapporto resta solido e Paolo Belli rappresenta una preziosa risorsa artistica per la Rai, che conta di poterlo ritrovare presto protagonista in video nei prossimi progetti televisivi”, sottolinea l’azienda in una nota.

Leggi anche

Macklemore lancia il Free Palestine Tour: annunciate le prime tre date. Il rapper: “Restare apolitici non è più un’opzione”

di Giusy Mercadante

Grande Fratello Vip, Simone Annichiarico espulso: il pubblico sui social protesta. Cosa è successo

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia