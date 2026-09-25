Paolo Belli non andrà in video a Ballando con le stelle 2026 dopo l’incidente in bici: lavorerà dietro le quinte

ROMA – Paolo Belli non andrà in video nell’edizione 2026 di Ballando con le stelle. La decisione – condivisa tra Rai e l’artista – è maturata alla luce del percorso personale e professionale intrapreso da Belli negli ultimi mesi: dopo l’incidente in bicicletta in cui è rimasto coinvolto lo scorso luglio, l’artista emiliano aveva infatti scelto di sospendere ogni impegno professionale.

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Ora Paolo Belli sta tornando gradualmente alla sua attività artistica, sia televisiva che live, ma, di comune accordo, la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai e l’artista non hanno ritenuto opportuna la sua presenza in Tv rispetto al contesto editoriale del talent show di Rai 1.Tuttavia Paolo Belli continuerà a dare il suo apporto al programma collaborando dietro le quinte alla realizzazione dell’edizione 2026. “Il rapporto resta solido e Paolo Belli rappresenta una preziosa risorsa artistica per la Rai, che conta di poterlo ritrovare presto protagonista in video nei prossimi progetti televisivi”, sottolinea l’azienda in una nota.