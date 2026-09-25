Malpensa è ora l’aeroporto Silvio Berlusconi. La figlia Marina: “Mi riempie di orgoglio e di emozione”

di Marco Sacchetti e Vania Vorcelli

ROMA – “Un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti, che ha creduto nei contatti umani, nella forza dei legami e, soprattutto, che ha trasformato in realtà idee impossibili”. Così Marina Berlusconi in una dichiarazione parlando del padre in occasione dell’intitolazione all’ex premier e fondatore di Mediaset dell’aeroporto di Malpensa, “un crocevia dove Milano e l’Italia incontrano il mondo. È uno spazio di lavoro e scambi, di partenze e ritorni, un ponte tra Paesi, dove ogni giorno si annullano le distanze e si valicano i confini. Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi?“, prosegue la presidente di Mediaset e Mondadori.

“La consapevolezza che l’aeroporto Milano-Malpensa ‘Silvio Berlusconi’ accoglierà ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo mi riempie di orgoglio e di emozione. Mio padre ha trascorso la vita guardando avanti e lontano. Mi piace pensare che, da oggi, il suo nome darà il benvenuto a chi giunge da altri Paesi e accompagnerà chi decolla verso nuove destinazioni”, conclude Berlusconi.

SALVINI: BERLUSCONI UNO DEI PIÙ GRANDI IMPRENDITORI STORIA

“Grazie ai presenti e un minimo di dispiacere per gli assenti. Perché oggi non è una giornata politica, ricordiamo uno dei più grandi imprenditori della storia della Repubblica italiana“, dice il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. “Non è un’intitolazione partitica, è un riconoscimento della realtà. Spero che ci sia un futuro in cui la politica si riunirà riconoscendo i meriti storici di qualcuno, al di là dell’appartenenza”, ha auspicato Salvini, ricordando con Berlusconi anche anche Umberto Bossi, “due persone che hanno cambiato la storia del Paese”.

In questo momento “occorre equilibrio e nervi saldi e occorre riavvicinare le parti in conflitto. E Silvio Belrlusconi in questo era maestro assoluto, che ci lascia in eredità l’obbligo, il dovere, di dialogare con tutti, perché non possiamo lasciare ai nostri figli un futuro e un clima di guerra”, afferma Salvini indicando l’ex premier come modello da seguire in questo “momento di crisi, in cui anche i media commettono le loro imprudenze: da due giorni stiamo commentando dei presunti attacchi svelati da quotidiani esteri, smentiti dai ministri della Difesa, dall’intelligence e dai governi”.

“In questo momento servirebbe il suo spirito di unione- aggiunge-. Ricordo la preziosa stretta di mano, 28 maggio 2002, Berlusconi, Putin, Bush, quanto servono costruttori di pace e pontieri“.

LA RUSSA: STUPITO DALLE ASSENZE DI OGGI, LI INVITO A RIMEDIARE

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, torna sul tema degli assenti alla cerimonia di intitolazione dell’Aeroporto Malpensa a Silvio Berlusconi, già sollevato dal vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento. Il fondatore di Mediaset e quattro volte presidente del Consiglio, “Non ha mai fatto prevalere la differenza di partito nei rapporti umani, neanche con gli avversari politici”. Questo “mi fa stupire un po’ di più sulle assenze di oggi: io invito a rimediare chi oggi non è presente, per ragioni quasi sempre di natura opportunistica, a ripensarci e a dire che questa scelta onora la Lombardia, Milano e l’Italia. Riconoscere che c’è stato un prima e dopo Berlusconi, è cosa vera e ovvia”, afferma La Russa nel suo intervento alla cerimonia di intitolazione.

“Quando un uomo non c’è più, se ne ricorda l’eredità complessiva, soffermarsi su ciò che ci è piaciuto o ciò che non ci è piaciuto, sarebbe sintomo di provincialismo“, prosegue, elencando gli ambiti, dall’editoria alla poltica, in cui Berlusconi ha primeggiato. “Ha lasciato un solco indelebile, se qualcuno ne trova un altro che sia riuscito a fare di più in questi campi, ne prenderò nota”, conclude.