Propaganda nazi in rete e video di terroristi, perquisiti 17 giovani: 14 sono minorenni

ROMA – Pubblicavano e facevano girare video di terroristi, diffondevano materiale di propaganda neonazista e suprematista ed esaltavanoHitler, le Ss e i simboli del fascismo: per questo 17 giovani e giovanissimi (14 hanno meno di 18 anni) sono stati perquisiti oggi indiverse città d’Italia. Sono indagati, in un’inchiesta delle Procure di Roma e di Venezia a cui lavora anche la Procura romana per i minori. Le perquisizioni hanno fatto ritrovarearmi bianche, vessilli e oggettistica che richiama alla simbologia nazista, nonché numerosi device usati per diffondere i messaggi di propaganda. Tutto è stato sequestrato. Oltre a far girare propaganda suprematista e video di esecuzioni (anche all’interno di attività di gaming online), gli indagati rilanciavano in rete istruzioni per la fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali, spiegando come utilizzarle.

I GRUPPI SOCIAL INCRIMINATI

Alcuni indagati, spiega una nota degli inquirenti, facevano parte del gruppo social privato denominato Chat del Nuovo Ordine Europeo attraverso il quale venivano postati e condivisi numerosi video, immagini e documenti riconducibili alla divulgazione di tematiche di propaganda dell‘ideologia nazista, suprematista della razza bianca, di incitamento all’odio contro gli ebrei e negazione dell’Olocausto. Inoltre venivano condivisi manifesti pubblicati dai principali attentatori suprematisti e manuali di fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali.

Ad altri indagati, invece, si contesta la partecipazione al gruppo social F.F.I (Fronte Fascista Italiano) ove venivano condivisi messaggi e post razzisti, di incitamento all’odio contro gli ebrei, i neri, gli omosessuali, di negazione dell’Olocausto, video di esecuzioni sommarie e massacri contro minoranze etniche, propaganda del gruppo suprematista “The Base”, nonché di manuali di auto addestramento e tecniche di realizzazione di azioni dirette.

LE CITTÀ COINVOLTE

Le 17 perquisizioni sono state eseguite dai Carabinieri del Ros (Reparto operativo speciale), e da militari dei Comandi Provinciali di Roma, Como, Catanzaro, Bologna, Milano, Reggio Emilia, Benevento, Genova, Udine, Palermo e Trento e gli agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e con l’ausilio delle Digos di Napoli, Benevento, Bresca e Trento. L’indagine è delle Procure di Roma (Ordinaria e per i Minorenni) e di Venezia.

IL MATERIALE E LA PROPAGANDA

Gli indagati “riproponevano documenti/manifesti dei principali attentatori suprematisti degli ultimi anni, in cui sono descritte minuziosamente le stragi compiute e le armi utilizzate; pubblicavano video di noti terroristi, tra cui Brenton Tarrant, esaltandone le gesta senza censura; fomentavano l’odio mediante la propaganda di idee fondate sul razzismo, antisemitismo, discriminazione di genere, neonazismo; esaltavano la figura di Adolf Hitler, delle SS, del fascismo e dei principali simboli suprematisti; effettuavano attività di gaming online ove venivano riproposte virtualmente scene di violenza e uccisione di minoranze etniche; fornivano, in alcuni casi, chiare e precise istruzioni: per la fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali, nonché per il “corretto” utilizzo di tali congegni al fine di aumentarne l’effetto letale; di addestramento, uso e maneggio di armi bianche e da fuoco.



