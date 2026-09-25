Macklemore lancia il Free Palestine Tour: annunciate le prime tre date. Il rapper: “Restare apolitici non è più un’opzione”

ROMA – Dopo l’esclusione dal tour di Ed Sheeran e settimane di polemiche, Macklemore annuncia una serie di concerti a sostegno della Palestina. Tre date, per ora, il cui ricavato verrà devoluto “alle organizzazioni che sostengono il popolo e il movimento palestinesi”.

“Siamo nel 2026. Restare apolitici mentre è in corso un genocidio non è più un’opzione“, scrive il rapper nel post in cui parla dei prossimi concerti. “Il pubblico chiede agli artisti di metterci la faccia, di informarsi e di agire in modo solidale e collettivo; di usare il palco per qualcosa che vada oltre il semplice intrattenimento; di opporsi quando la richiesta di una Palestina libera incontra tentativi di silenziare quella voce”, sottolinea.



“Ciò che è accaduto a me trascende la vicenda di un singolo artista o di un singolo palco. Quando la classe dei miliardari può decidere quali voci abbiano diritto di salire sul palco e quali siano troppo pericolose da ascoltare, è un fatto che deve destare l’attenzione di tutti“, prosegue l’artista.

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“E così, come sapete, la mia agenda si è liberata un po’”, ha scherzato il 43enne annunciando che si esibirà a Dublino, Parigi e Londra. Altre date negli Stati Uniti verranno annunciate a breve, così come i nomi degli artisti che si uniranno a lui.



“Nell’ultima settimana ho contattato artisti che hanno preso posizione e usato i loro palchi per esprimere solidarietà al popolo palestinese, incuranti delle conseguenze. Artisti consapevoli che le nostre piattaforme contano ben poco se siamo disposti a usarle solo quando non corriamo rischi”, ha rivelato.

“Data la rapidità con cui tutto questo ha preso forma, molte conversazioni, programmazioni e dettagli sono ancora in fase di definizione. Ma è un momento cruciale, carico di slancio, e c’è del lavoro da fare”, ha aggiunto.