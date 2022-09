In Sicilia Schifani in testa per gli exit poll Opinio Rai

ROMA – Renato Schifani (centrodestra) sarebbe avanti nella corsa alla presidenza della Regione Siciliana.

Secondo gli exit poll forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai, l’ex presidente del Senato avrebbe raggiunto una percentuale compresa tra il 37 e il 41 per cento e sarebbe seguito dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca (Sud chiama Nord), accreditato di una percentuale tra il 24 e il 28 per cento. Terza piazza per Caterina Chinnici, sostenuta da Pd e Centopassi: per lei un risultato compreso tra il 15,5 e il 19,5 per cento.

LEGGI ANCHE: DIRETTA | Elezioni politiche, segui lo spoglio e i risultati: per gli exit poll FdI al 25%

Gli exit poll danno il candidato del Movimento cinque stelle, Nuccio Di Paola, quarto: per lui una percentuale compresa tra il 13 e il 17 per cento.

LEGGI ANCHE: Al Sud crolla l’affluenza, fonti Pd: “Non è detto che siano voti sottratti a noi”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it