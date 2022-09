Elezioni e Gf vip, 4 giorni di quarantena per chi andrà a votare fuori dal Lazio

BOLOGNA – Oggi, 25 settembre, è il giorno in cui l’Italia vota per l’elezione del nuovo governo, con le urne aperte dalle 7 alle 23. Ma come faranno i concorrenti del Grande Fratello Vip a votare? Gli inquilini, infatti, che attualmente sono 23, hanno quasi tutti varcato le porte della casa di Cinecittà poco più di una settimana fa e al momento si trovano ‘chiusi’ nella casa. La gioranta di oggi fa eccezione e, naturalmente, per esercitare il diritto di voto, i concorrenti vip possono uscire per votare. Anzi per la verità lo hanno già fatto, visto che la produzione ha stabilito l’uscita in mattinata per chi volva andare alle urne. E ora? Come sarà il rientro?

LA DECISIONE DI SIGNORINI SULLA QUARANTENA

Il programma, dopo varie ipotesi, ha stabilito che chi sia uscito per votare a Roma o nel Lazio (per questioni di residenza) non sarà tenuto a sottoporsi, dopo aver votato, ad un periodo di quarantena (cosa ipotizzata in un primo momento).

La quarantena (di quattro giorni in hotel una dopo ll rientro a Roma) ci sarà invece per chi andrà a votare fuori dalla provincia di Roma, dovendo magari spostarsi a bordo di un aereo. E come si fa con il serale di domani, lunedì 26 settembre? nessuna paura, i concorrenti saranno tutti presenti in puntata, chi in casa e chi collegato dall’albergo i ncui si trova. Chi invece preferirà non andare a votare, resterà all’interno delle mura della ‘casa’ più spiata d’Italia.

