Colle Piccolo San Bernardo, 4 progetti a cavallo del confine

AOSTA – Un percorso per la bike, uno per lo sci alpinismo, uno lungo i cammini dello spirito e uno sulle tracce della memoria. Sono i quattro itinerari transfrontalieri proposti dal nuovo progetto “Nouvelles Liaisons Transfrontalières” che vede coinvolte l’Italia e la Francia, attraverso le località di La Thuile e La Rosière, per “rilanciare e diversificare l’offerta turistica dell’area del colle del Piccolo San Bernardo“, si legge in una nota. Il progetto è finanziato con i fondi europei Fesr sulla programmazione 2014-2020 con l’obiettivo di “agevolare la riconnessione con la montagna in tutte le stagioni, ristabilendo le relazioni tra persone, ambiente, antiche memorie”.

Le attività outdoor proposte potranno infatti essere svolte durante tutto l’anno grazie ad un’offerta sostenibile dal punto di vista ambientale e volta a rafforzare la sinergia tra operatori transfrontalieri dell’ospitalità e dei mestieri della montagna.

“Si tratta di iniziative- prosegue la nota- che saranno accompagnate da misure per ridurre gli impatti paesaggistici e ambientali, integrate con strumenti digitali per la geolocalizzazione dei visitatori delle quattro ‘Nouvelles Liaisons’ e contenuti utilizzabili anche da altre applicazioni, nonché misure di valorizzazione e tutela del territorio e del contesto naturale e culturale”.

