Il 26 settembre via a vendita skypass stagionali in Vdalle d’Aosta

AOSTA – Lunedì inizierà la prevendita dello skipass stagionale Valle d’Aosta. A inaugurare la stagione 2022-2023 dello sci alpino sarà, come sempre, il comprensorio di Breuil-Cervinia, che da venerdì 1 ottobre aprirà gli impianti di risalita e le piste sul ghiacciaio del Plateau Rosa. Le aperture degli altri comprensori sono previste da sabato 26 novembre. Fino a lunedì 31 ottobre sarà possibile acquistare lo skipass regionale per i residenti in Valle d’Aosta a tariffa promozionale: particolari agevolazioni sono riconosciute ai residenti under 18; è previsto per i residenti anche lo skipass stagionale feriale, valido dal lunedì al venerdì con esclusione di sabato, domenica e festività infrasettimanali, oltre alle settimane dal 24 dicembre all’8 gennaio e dal 18 al 25 febbraio. Sarà possibile acquistare gli abbonamenti stagionali online sui siti delle principali località sciistiche valdostane e sul sito www.skilife.ski.

Pila apre le vendite lunedì, alla biglietteria di Aosta della telecabina Aosta-Pila, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. A Breuil-Cervinia la biglietteria sarà aperta da venerdì dalle 13 alle 16.30, da sabato tutti i giorni dalle 8 alle 16.30. A Courmayeur, le casse della Courmayeur Mont Blanc Funivie saranno aperte, da martedì e fino a domenica 23 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17; da lunedì 24 ottobre fino all’apertura degli impianti, saranno aperte tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30; alla funivia del Monte Bianco Skyway tutti i giorni (tranne una pausa di chiusura tra domenica 6 e sabato 12 novembre) dalle 8 alle 15.30. A La Thuile la biglietteria aprirà lunedì 10 ottobre negli uffici amministrativi dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 14 alle 16.30. Per il Monterosa Ski, le biglietterie di Champoluc di Ayas, Staffal di Gressoney-La-Trinité e Champorcher apriranno lunedì 17 ottobre, con orario dal lunetà al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it