Gaffe del Comune di Roma, sul sito la data delle elezioni è sbagliata

ROMA – “Il Comune ha sbagliato sul sito la data delle elezioni per le amministrative. A scanso di equivoci: non è colpa della Regione, io non c’entro niente. Comunque si vota il 3 e 4 ottobre”. Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, pubblicando lo screenshot di una pagina web del sito di Roma Capitale contenente le informazioni per il trasporto ai seggi delle persone disabili indicando erroneamente come date delle elezioni amministrative il 2 e 3 ottobre.