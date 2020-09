Centrodestra, Toti: “Salvini leader necessario ma non sufficiente”

GENOVA – “La messa in discussione del segretario leghista, che qualcuno mi ha anche attribuito, e’ fuori luogo nel dibattito politico. La leadership e’ saldamente nelle mani di Salvini, ma e’ condizione necessaria ma non sufficiente a vincere le elezioni politiche“. Cosi’ il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “Tagada’” su La7.

“Anche alla luce dei risultati che ha ottenuto in queste regionali- prosegue Toti– la coalizione di centrodestra si deve organizzare per prendere il governo di questo paese e per farlo abbiamo bisogno di un passo avanti di tutti, anche di Salvini”.

Il governatore ligure ribadisce che “Salvini resta il leader del centrodestra, lo dicono i numeri, non lo dice Toti. Io credo che una coalizione che si candida a governare il Paese debba lavorare molto sulla coalizione, molto meno sui singoli partiti che la compongono. Se il centrodestra ha un problema, riguarda la mia parte politica, in parte risolta nella mia regione dalla lista del governatore, ma non puo’ essere sufficiente: quello che resta gracile e da ristrutturare e’ il polo moderato“.