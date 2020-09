Spazio, accordo tra Italia e Usa: “La missione porterà la prima donna sulla Luna”

ROMA – La firma degli Artemis Accords “portera’ la prima donna e il prossimo uomo sulla superficie lunare sviluppando quelle tecnologie necessarie per consentire la permanenza stabile degli astronauti sulla Luna e acquisire competenze per l’avvio dell’esplorazione umana su Marte”. Cosi’ il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo spazio, Riccardo Fraccaro, in videoconferenza per la firma dell’accordo.

“Il nostro Paese e’ orgoglioso di poter far parte con un ruolo da protagonista” in una esplorazione “civile e commerciale e volta a garantire sostenibilita e consapevolezza dell’ambiente spaziale. La missione Artemis sulla Luna e’ l’inizio di un entusiasmante cammino nella storia dello spazio e sono veramente felice di poter compiere questo percorso con un amico storico, gli Usa, con cui abbiamo gia’ condiviso tutte le iniziative dagli Anni 60 in poi. A nome dell’Italia ringrazio gli Usa e la Nasa per aver voluto condividere con noi questa straordinaria avventura”.

FRACCARO ALL’AMMINISTRATORE NASA: CI VEDIAMO SULLA LUNA

“Ci vediamo sulla Luna“. Con questa battuta Fraccaro, ha salutato l’amministratore Nasa Jim Bridenstine al termine della videoconferenza per la firma dell’accordo. “Sarebbe fantastico”, ha risposto Bridenstine.

FIRMA CON USA PER LUNA È NUOVA PAGINA STORIA

“L’Italia ha siglato un’intesa storica con gli Stati Uniti per sancire la cooperazione nel percorso di esplorazione dello spazio che riportera’ l’uomo sulla Luna e, in futuro, anche su Marte. Per noi e’ un grande onore, oltre che una grande opportunita’, essere il primo Paese Ue a siglare quest’intesa che ci dara’ la possibilita’ di partecipare alla missione lunare e di avere un ruolo da protagonista nel piu’ ambizioso programma di attivita’ spaziale mai attuato. Stiamo contribuendo a scrivendo una nuova pagina nella storia dell’esplorazione dello spazio“. Lo dichiara a margine della firma del Joint Statement tra Italia e Stati Uniti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo spazio, Riccardo Fraccaro, che ha sottoscritto l’intesa in videoconferenza con l’Amministratore della Nasa Jim Bridenstine.

“La firma del Joint Statement e’ un riconoscimento ulteriore- aggiunge Fraccaro- nei confronti del ruolo del nostro Paese all’interno della missione Artemis che portera’ la prima donna sulla Luna e ha l’obiettivo di stabilire una presenza continua e autosufficiente sulla superficie lunare. Italia e Stati Uniti hanno una lunga storia di cooperazione nell’ambito spaziale ma, con questa intesa, la nostra partnership si rafforza anche in una prospettiva di lungo periodo per i progetti futuri. Questa intesa consentira’ al nostro Paese di esprimere tutto il suo potenziale in termini scientifici e industriali partecipando a una missione dalle finalita’ quanto mai ambiziose che vanno anche oltre l’allunaggio, previsto per il 2024. L’obiettivo – prosegue il Sottosegretario – e’ infatti quello di utilizzare la Luna come base operativa per l’esplorazione dello spazio e comprende lo sviluppo delle attivita’ per la missione ExoMars che portera’ l’uomo anche su Marte. Partendo da quanto gia’ sviluppato per l’orbita bassa terrestre e per la Stazione Spaziale Internazionale, l’Italia tra le altre cose garantira’ la fornitura di capacita’ abitative dell’equipaggio sulla Luna, potra’ condurre esperimenti scientifici e fornire servizi di telecomunicazione attraverso risorse di superficie e costellazioni orbitali lunari. Grazie al reciproco impegno di Italia e Stati Uniti l’esplorazione dello spazio compira’ un nuovo, enorme passo in avanti. È un’occasione straordinaria per la nostra filiera che puo’ vantare eccellenze uniche in tutti i settori, dal comparto della ricerca a quello industriale. Siamo stati il terzo Paese al mondo a lanciare in orbita un satellite, siamo il secondo contributore dell’Esa nel settore dell’esplorazione e uno dei leader mondiali nel campo delle attivita’ spaziali. Con il Joint Statment firmato con gli Stati Uniti– conclude Fraccaro- per l’Italia inizia il viaggio verso la Luna“.

SACCOCCIA (ASI): “GRANDE SODDISFAZIONE PER FIRMA ITALIA-USA”

“Grande soddisfazione per la firma di questa importante Dichiarazione d’Intenti tra il Governo Italiano e quello degli Stati Uniti per il programma di esplorazione lunare Artemis che conferma la storica amicizia tra i due Paesi e la lunga tradizione di cooperazione bilaterale tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la NASA. Con i successivi Accordi Attuativi tra le due agenzie spaziali, saranno specificati nel dettaglio i contributi italiani al programma che contribuiranno a rendere possibile il sogno di una presenza sostenibile in orbita e sulla superfice lunare: dai moduli abitativi, agli esperimenti scientifici, al sistema di telecomunicazioni”. Cosi’ Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), commenta la firma degli Artemis Accords.