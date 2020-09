Revenge porn, la foto di una coetanea online: 5 minori indagati a Palermo

PALERMO – Avrebbero ricevuto e a loro volta divulgato immagini sessualmente esplicite di una coetanea, compagna di alcuni di loro, via chat e sui social, ora sono sotto procedimento penale. Si tratta di cinque minorenni sui quali la polizia postale di Palermo ha avviato una indagine. Effettuate perquisizioni nelle abitazioni dei cinque, tutti minorenni tra i 13 e i 16 anni, che hanno portato al sequestro di numerosi cellulari e apparecchiature informatiche contenenti le immagini della ragazza. L’indagine, coordinata dalla procura per i minorenni di Palermo, e’ stata avviata dopo la denuncia della madre della vittima. La polizia postale prosegue il suo lavoro per individuare eventuali altri responsabili.