Coronavirus, 47 casi positivi a bordo della nave militare Margottini

PALERMO – Sono 47 i militari facenti parte dell’equipaggio della nave ‘Margottini’ ormeggiata ad Augusta e risultati positivi al coronavirus, mentre altri quattro contagi sono emersi tra i componenti dello staff dell’Operazione Irini. Lo precisa un comunicato dell’operazione messa in atto dalla forza navale dell’Unione europea nel Mediterraneo. L’unita’ della Marina militare italiana si trovava ad Augusta per una sosta logistica e a seguito di un controllo con tamponi dopo oltre 15 giorni di attivita’ in mare “sono emersi – si legge – 47 casi di positivita’ al Covid-19 per l’equipaggio e 4 tra lo staff dell’operazione”. Come ulteriore misura precauzionale si e’ deciso di effettuare “immediatamente” un’ulteriore verifica ripetendo i tamponi su tutto il personale imbarcato.