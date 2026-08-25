mercoledì 26 Agosto 2026

FOTO | Compleanno a tutta velocità: Kimi Antonelli fa festa sugli scivoli dell’Aquafan

Il party nel parco acquatico di Riccione per i 20 anni del campione della Mercedes. Tutte le foto

Data pubblicazione: 25-8-2026 ore 22:44Ultimo aggiornamento: 25-8-2026 ore 23:05

RICCIONE – Non poteva mancare il brivido della velocità per la festa di compleanno di Kimi Antonelli. Ma questa volta, al posto di volante e 4 ruote, si è trovato a ‘pilotare’ i gommoni sugli scivoli dell’Aquafan. Il campione di Bologna- che da due anni risiede nella Repubblica di San Marino- ha festeggiato oggi, martedì 25 agosto, il suo ventesimo compleanno nel celebre parco acquatico di Riccione con parenti e amici. A sorpresa con Aka, tra una derapata e un sorpasso sugli scivoli, anche il ‘collega’ Marco Bezzecchi.

Infine, doveroso il pit-stop a bordo piscina per l’immancabile taglio della torta. E lo staff di Aquafan non poteva non immortalare la giornata con un vero e proprio reportage dei festeggiamenti ‘no-snob’ del pilota n.1 del campionato di F1 in corso.

(photo credit: Aquafan/Fb)

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