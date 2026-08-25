Addio a Dolly Parton, la leggenda della musica country si è spenta a 80 anni

ROMA – La regina del country a stelle e strisce, Dolly Parton, è morta a 80 anni. A darne l’annuncio il figlio, Bryan Seaver, in un commosso video in cui spiega che “la tristezza è nostra, non di Dolly. Dolly ha vissuto nella luce ed è tra le braccia di Gesù, sicuramente accolta da Carl, dai suoi genitori e da innumerevoli altre persone che l’hanno vista e hanno desiderato ardentemente che li incontrasse in cielo”.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Nata nel 1946 sulle Great Smoky Mountains, quarta di dodici figli, Dolly ha iniziato a cantare da bambina nelle radio locali. Lascia in eredità successi come “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You” (resa ancora più celebre poi dalla cover di Whitney Youston) e quasi sette decenni di carriera che l’hanno resa icona di uno stile e una delle figure più amate nella musica country. La morte di Parton arriva dopo che recentemente aveva dato notizia della sua malattia, nonostante non si fosse mai fermata nei suoi progetti e lavori. Pochi giorni fa aveva annunciato un musical per il suo compleanno e un museo a lei dedicato.

“Ho iniziato a viaggiare con Dolly da ragazzo- la ricorda il figlio nel video- assaporando la vita on the road negli anni ’80. Dolly ha aperto le porte non solo a me, ma a tutta la sua famiglia, permettendoci di raggiungere un potenziale che non credevamo nemmeno possibile. Dolly ha anche aperto le porte a generazioni di cantanti, autori, musicisti e sognatori di ogni estrazione sociale e di ogni continente”.

E ancora: “Grazie al suo esempio, abbiamo creduto che tutto fosse possibile. Non ha mai visto una porta che non potesse aprire, e le porte che ha aperto hanno fatto e cambiato la storia. Io e la mia famiglia abbiamo condiviso una vita di splendidi ricordi con Dolly, ma lo avete fatto anche voi. È sempre stata presente nelle vostre televisioni, nei vostri giradischi, nei vostri CD e nelle vostre playlist, diventando parte integrante della vostra famiglia, che vi piacesse o no”. Quindi la promessa: “La nostra famiglia e il team a cui ha affidato la sua eredità lavoreranno con impegno per garantire che il suo spirito viva con noi per sempre”. E infine, la definizione di quello che ha rappresentato la madre per lui e per il mondo: “Dolly era una contadina, proprio come suo padre. Lui coltivava la terra; lei coltivava canzoni e felicità”.

(photo credit: Dolly Parton/Fb)