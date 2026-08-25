martedì 25 Agosto 2026

Palermo, bimba morta dopo il contagio di difterite: slitta l’autopsia

L'esame sarà effettuato all'Istituto di medicina legale del Policlinico

di Salvo CataldoData pubblicazione: 25-8-2026 ore 19:52Ultimo aggiornamento: 25-8-2026 ore 19:56

PALERMO – Slitterà di qualche giorno l’autopsia sul corpo della piccola Anna Rosa, la bambina di quattro anni morta dopo il contagio da difterite a Palermo. L’esame, previsto inizialmente per domani all’Istituto di Medicina legale del Policlinico Paolo Giaccone, sarà effettuato nei prossimi giorni. Si tratta di un rinvio per motivi procedurali, secondo quanto si apprende.

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La famiglia della bambina, assistita dall’avvocato Luigi Marrandino, del foro di Napoli Nord, ha nominato un consulente di parte, Maurizio Municinò, specialista in Medicina legale, igiene e prevenzione, dirigente medico presso l’Asl Napoli 2 Nord, dove ricopre l’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa Programmazione e continuità Ospedale-Territorio. Il padre e la madre della piccola, inoltre, hanno denunciato i medici dei tre ospedali che hanno avuto in cura la bambina dal 13 al 19 agosto: il Cervello, il Di Cristina e il Civico.

(photo credit: policlinico.pa.it/web)

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