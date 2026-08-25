Scontrino choc a Riccione, cameriere perdonato: è tornato al lavoro. “Chi non ha mai sbagliato a 17 anni?”

RIMINI – “Chi di noi, da minorenne, non ha fatto mai cavolate e non ha poi ottenuto il perdono?”: l’imprenditore Luciano Colono, in un video su Ig, spiega così perché è tornato a servire ai tavoli del suo locale Giovanni, il cameriere minorenne finito al centro delle polemiche per uno scontrino offensivo consegnato a una cliente.

Il cameriere del VictoLab è stato perdonato

T-shirt bianca con scritta “Jesus Is King”, Colono parla al pubblico social e cerca di fargli capire che “Il perdono è la cosa più bella che si può dare ad un ragazzo di 17 anni, per farlo crescere in modo sano”.

Il giovane ora perdonato, era finito qualche giorno dopo Ferragosto al centro di una bufera mediatica e social per quello scontrino che riportava commenti poco lusinghieri su una cliente esigente e la richiesta, rivolta al cuoco, di ‘bruciare le uova e sputarci sopra’.

Dopo qualche giorno di sospensione dal lavoro, l’idea del locale di lanciare un sondaggio social per chiedere direttamente ai follower quale, secondo loro, avrebbe dovuto essere il destino- professionale- del 17enne. Le risposte sono state sorprendenti: anche se qualcuno restava irreprensibile, la maggior parte degli utenti riconosceva molte attenuanti per il cameriere, in primis la giovane età.

Di qui il responso, abbracciato subito dal titolare, che ha reintegrato il dipendente. “C’è cattiveria viscerale nei social”, ha concluso poi il proprietario del locale, puntando il dito contro chi, invece di perdonare il ragazzino, ha usato parole offensive e troppo dure nei suoi confronti.

(photo e video credit: sbancaofficial/Ig)