VIDEO | Mps, da Toscana e Siena appello al Mef: “Golden Power e quota pubblica per tutelarla”

FIRENZE – Il Governo usi tutti gli strumenti per la tutela le Monte dei Paschi di Siena, compreso il Golden Power e prenda “una posizione decisa e formale per garantire l’integrità di Mps, anche attraverso il mantenimento della quota pubblica del 4,8% all’interno del capitale sociale, come già prospettato e ricevendo rassicurazioni sul fatto che in questa fase la quota non sarà ceduta”. Lo dicono il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti e la sindaca di Siena Nicoletta Fabio al termine dell’incontro al Mef con il ministro Giancarlo Giorgetti sulla banca.

Giani-roll uscita ministero

“NON QUESTIONE ‘TOSCANA’, INTEGRITÀ MPS HA RILEVANZA NAZIONALE”

“L’interesse generale sull’integrità del Monte dei Paschi di Siena non è una questione meramente senese o toscana, ma un fatto di rilevanza nazionale. E su questo tema, per noi centrale per mantenere rete, marchio, direzione e occupazione, abbiamo avuto la condivisione del ministro Giorgetti”, aggiungono. Per queste ragioni, le istituzioni toscane hanno appunto messo sul tavolo del ministro “la richiesta di attivazione di tutti gli strumenti in suo possesso a tutela della banca, compresi l’esercizio dei poteri speciali del Governo sul Golden power“.

Pur trattandosi di procedure “che potrebbero non trovare applicazione immediata, è essenziale che vengano considerate per il futuro alla luce degli scenari che si potrebbero delineare”, dicono ancora Giani, Carletti e Fabio. “Inoltre, abbiamo sollecitato il Governo a prendere una posizione decisa e formale per garantire l’integrità di Mps, anche attraverso il mantenimento della quota pubblica del 4,8% all’interno del capitale sociale, come già prospettato e ricevendo rassicurazioni sul fatto che in questa fase la quota non sarà ceduta”, ribadiscono.

“Sentendo il forte bisogno di trasmettere queste istanze alla rappresentanza politica, Regione Toscana, Provincia di Siena e Comune di Siena convocheranno a brevissimo tutti i deputati e senatori eletti in Toscana. L’obiettivo è coordinare un’azione parlamentare forte e unitaria a tutela del ruolo, dell’autonomia e dell’integrità della Banca Monte dei Paschi di Siena”, è la chiosa.