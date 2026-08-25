Video di torture e l’ombra del dark web dietro al mistero di 14 gatti scomparsi: indagati 4 giovani

VENEZIA – Li adescavano con del cibo per poi catturarli e fare loro del male. Il dubbio è che non si fermasse lì il piano criminale di quattro giovani di Padova, ma che quelle violenze finissero nel dark web su ‘commissione’. Sta emergendo un quadro inquietante dall’inchiesta avviata dalla Procura di Padova, sul mistero di 14 gatti scomparsi tra il 2024 e il 2025, in una zona del centro cittadino, dove si trova una colonia felina curata da una volontaria. Al lavoro per fare luce su questo giallo il pm Roberto D’Angelo e il Nucleo tutela animali della polizia locale.

LE DENUNCE DI SCOMPARSA, LE ACCUSE ‘MINORI’, IL DUBBIO SUL DESTINO DEGLI ANIMALI

A far partire le indagini la denuncia della responsabile della colonia felina nel quartiere Stanga che ha portato all’identificazione di 4 giovani avvistati da diversi testimoni mentre avvicinavano i gatti con cibo e giochi, per poi catturarli. Ora, raccontano le pagine locali del Corriere della Sera, la legale della volontaria, l’avvocata Oleksandra Stukova, chiede di andare a fondo sulla vicenda: per ricostruire il destino di questi animali, si rende necessario infatti il sequestro e l’analisi di telefoni cellulari e computer dei quattro indagati.

I ragazzi, tutti di origine asiatica, ora risultano indagati per tentato furto e altri reati minori. Ma non si sa ancora quale fosse lo scopo della caccia agli animali. “Vorrei capire – sottolinea Stukova – a cosa servissero questi gatti. Il mio forte sospetto è che servissero per video di torture da mettere poi in rete a pagamento”, è l’ipotesi terribile su cui chiede di indagare.

LA RICHIESTA DI SEQUESTRO DI PC E CELLULARI DEGLI INDAGATI

Il dubbio da accertare è che i gatti venissero seviziati, torturati e uccisi per produrre video con da commercializzare sul dark web o via social, attraverso piattaforme o gruppi specializzati nei contenuti sulle violenze sugli animali. Ma “l’unico mezzo per collegare questi ragazzi a una comunità organizzata che trae profitto dalla sofferenza animale sono i loro dispositivi elettronici”, sostiene la legale che ha quindi chiesto di acquisirli a fine di indagine.

ALCUNI ANIMALI RIAPPARSI DEBILITATI E CON FERITE

A confermare questa ipotesi sono le condizioni in cui alcuni dei gatti spariti sarebbero stati ritrovati: gli animali ricomparsi, 3 o 4 esemplari, avrebbero presentato ferite, lesioni, pelo strappato o condizioni di forte debilitazione. Di qui l’appello ai residenti affinché chi ha informazioni sui gatti scomparsi si faccia avanti.

ZAIA: “EPISODIO GRAVISSIMO E INACCETTABILE”

Sulla vicenda è intervenuto anche Luca Zaia, ex governatore e oggi presidente del Consiglio regionale del Veneto. “Sono spariti quattordici gatti da una colonia felina nel quartiere Stanga di Padova- riferisce- Quattro giovani di origine cinese sono indagati e c’è un’inchiesta in corso per fare piena luce sulla vicenda. Gli animali meritano rispetto e tutela. Ora spetta alla magistratura e alle forze dell’ordine accertare i fatti e tutte le eventuali responsabilità. Se le accuse saranno confermate, si tratterebbe di un episodio gravissimo e inaccettabile. Chi non ha rispetto per gli animali- conclude- non ha rispetto neanche per le persone”.