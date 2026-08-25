Furto al museo di Messina, svolta nelle indagini: indagato uno dei custodi

di Salvo di Cataldo e Redazione

PALERMO – Indagato per false dichiarazioni ai Pm uno dei quattro custodi del Museo Accascina di Messina, dove nella notte di ferragosto sono state rubate alcune opere di Antonello da Messina. La decisione della procura guidata da Antonio D’Amato a seguito dell’interrogatorio reso dall’uomo nei giorni scorsi.

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Il dipendente era uno dei quattro custodi in servizio la sera di Ferragosto, in cui una banda di ladri si è introdotta al Mume sottraendo 4 opere di inestimabile valore, senza che anche solo uno di loro si accorgesse di quanto stava succedendo sotto il naso. E ciò, nonostante il sistema di allarme fosse regolarmente funzionante. Per questo motivo l’operato dei custodi è finito sotto la lente di ingrandimento e tutti e quattro nei giorni scorsi sono stati trasferiti ad altri siti dei Beni culturali, mentre nei loro confronti è stato avviato un procedimento disciplinare.

AL VAGLIO L’IPOTESI DI UN TALPA INTERNA

Gli inquirenti già l’indomani del furto non hanno poi escluso l’ipotesi di una possibile talpa interna al museo. E anche su questa pista si sta cercando di fare luce o di escluderla. In particolare, le indagini puntano a ricostruire cosa sia successo dopo che degli estranei si siano introdotti nelle sale relativamente al funzionamento dei sistemi di sicurezza, agli spostamenti dei custodi e alle reazioni all’allarme. Si sarebbe accertato che il sistema si era attivato regolarmente, ma uno dei quattro addetti lo aveva disattivato poco dopo, pensando si trattasse di un falso contatto. Né lui, ne gli altri colleghi fecero poi ulteriori verifiche, né allertarono il 112.

LE TROPPE CONTRADDIZIONI

Così nel corso dell’audizione dell’uomo sarebbero emerse ripetute contraddizioni nella ricostruzione dei fatti, rispetto alle versioni degli altri colleghi, tanto da far sollevare forti dubbi ai magistrati e spingerli a fermare il verbale. Di qui il cambio della sua posizione processuale: da persona informata sui fatti a indagato per false dichiarazioni rese al pubblico ministero.