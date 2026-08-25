martedì 25 Agosto 2026

VIDEO| Il Codice da Vinci su Rai 2 diventa un caso: tagliato il finale per far partire Il Processo al 90°

A causa di un errore, i 691mila telespettatori collegati si sono persi i minuti conclusivi della pellicola. Stasera in onda "Angeli e demoni"

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 25-8-2026 ore 13:15Ultimo aggiornamento: 25-8-2026 ore 13:15

ROMA – Sono stati 691mila i telespettatori che ieri sera si sono sintonizzati su Rai 2 per guardare “Il Codice da Vinci”, il film cult tratto dal best seller di Dan Brown con protagonisti Tom Hanks e Audrey Tautou. Una serata di grande cinema che, però, è diventata un caso. Chi stava davanti la tv si è visto, infatti, tagliare il finale sul più bello, nel momento in cui stava per essere risolto l’enigma.

A causa di un errore, infatti, i minuti conclusivi della pellicola sono saltati facendo perdere la soluzione, ovvero la scoperta che il Sacro Graal è la tomba di Maria Maddalena, al di sotto del museo del Louvre, a Parigi.

L’inquadratura di Tom Hanks, come è possibile vedere in un video che circola sui social, sfuma a favore di alcuni spot pubblicitari. Poi parte il programma di approfondimento sportivo Il Processo al 90°. In tanti hanno segnalato la vicenda online, scatenando il caso.

 Come riporta Il Post, Adriano De Maio, direttore della sezione Cinema e Serie TV della Rai, ha commentato quanto accaduto, scusandosi personalmente per il disservizio: “La messa in onda di un film o di un programma registrato è sottoposta ad una serie di lavorazioni complesse, affidate anche ad alcune sequenze alfanumeriche. Tutto questo per quarantamila ore di cinema l’anno trasmesse da Rai. Ma l’errore umano o delle macchine che noi dovremmo governare non può e non deve ricadere sul nostro pubblico“. Stasera, a partire dalle 21.20, sempre su Rai 2, andrà in onda “Angeli e Demoni”, secondo film della trilogia che si chiuderà lunedì 31 agosto con l’ultimo capitolo, “Inferno”.

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