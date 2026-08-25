VIDEO| Il Codice da Vinci su Rai 2 diventa un caso: tagliato il finale per far partire Il Processo al 90°

ROMA – Sono stati 691mila i telespettatori che ieri sera si sono sintonizzati su Rai 2 per guardare “Il Codice da Vinci”, il film cult tratto dal best seller di Dan Brown con protagonisti Tom Hanks e Audrey Tautou. Una serata di grande cinema che, però, è diventata un caso. Chi stava davanti la tv si è visto, infatti, tagliare il finale sul più bello, nel momento in cui stava per essere risolto l’enigma.

A causa di un errore, infatti, i minuti conclusivi della pellicola sono saltati facendo perdere la soluzione, ovvero la scoperta che il Sacro Graal è la tomba di Maria Maddalena, al di sotto del museo del Louvre, a Parigi.

L’inquadratura di Tom Hanks, come è possibile vedere in un video che circola sui social, sfuma a favore di alcuni spot pubblicitari. Poi parte il programma di approfondimento sportivo Il Processo al 90°. In tanti hanno segnalato la vicenda online, scatenando il caso.

Rai 2 pubblicizza da giorni la trilogia di Dan Brown. Ecco come stasera ha brutalmente tagliato il finale de “Il Codice Da Vinci” per fare spazio a “Il Processo del Lunedì”, in barba al rispetto dovuto a chi paga il canone e aspetta le 21.30 per la prima serata pic.twitter.com/udcfnPWth7 August 25, 2026

Come riporta Il Post, Adriano De Maio, direttore della sezione Cinema e Serie TV della Rai, ha commentato quanto accaduto, scusandosi personalmente per il disservizio: “La messa in onda di un film o di un programma registrato è sottoposta ad una serie di lavorazioni complesse, affidate anche ad alcune sequenze alfanumeriche. Tutto questo per quarantamila ore di cinema l’anno trasmesse da Rai. Ma l’errore umano o delle macchine che noi dovremmo governare non può e non deve ricadere sul nostro pubblico“. Stasera, a partire dalle 21.20, sempre su Rai 2, andrà in onda “Angeli e Demoni”, secondo film della trilogia che si chiuderà lunedì 31 agosto con l’ultimo capitolo, “Inferno”.