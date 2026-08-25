martedì 25 Agosto 2026

Brignone torna in sala operatoria: “Quando scio mi fa male”

"La gamba continua a migliorare, ma dobbiamo rimuovere la placca e fare una pulizia"

Data pubblicazione: 25-8-2026 ore 12:26Ultimo aggiornamento: 25-8-2026 ore 12:26

ROMA – Di nuovo in sala operatoria, Federica Brignone. Lo ha annunciato la stessa campionessa con un post su Instagram: “La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente. L’obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest’ultima decisione verrà presa direttamente durante l’operazione di questo pomeriggio. Per ora è tutto.. Vi terrò aggiornati”.

Brignone, il grave infortunio e il recupero lampo per Milano Cortina L’intervento chirurgico sarà quindi effettuato nel pomeriggio di oggi, martedì 25 agosto, alla Casa di Cura La Madonnina di Milano, luogo localizzato dalla stessa “tigre” nel suo post sui social. Nell’aprile 2025, durante i campionati italiani in Val di Fassa, Brignone aveva riportato una “frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, oltre alla lesione del crociato anteriore e del comparto capsulo-legamentoso mediale della gamba sinistra”. Infortunio grave a cui aveva recuperato in modo miracoloso in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, nei quali aveva vinto due medaglie d’oro nel superG e nel gigante. Poi i nuovi problemi fisici, i controlli approfonditi al J-Medical di Torino e ora la scelta di operarsi nuovamente alla gamba.

Nonostante il miracolo dei due ori olimpici ha ammesso di avere “ancora molti problemi a camminare. Ho iniziato ad allenarmi a metà maggio, ma non sto facendo niente di simile a quello che facevo prima dell’infortunio. Posso andare in bici, nuotare, andare in palestra ma non posso correre, non posso appoggiare il peso sui piedi. Il mio corpo ha recuperato massa muscolare, sta migliorando sempre di più, ma è ancora lontano dall’essere perfetto, o almeno come era prima. Ho costantemente dolore“.

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