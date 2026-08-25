martedì 25 Agosto 2026

Roma, dal 21 al 27 settembre ecco la quarta edizione di ‘Rome Future Week’

Oltre 400 appuntamenti in tutta la città. Lavoro e cinema tra i protagonisti

Data pubblicazione: 25-8-2026 ore 12:36Ultimo aggiornamento: 25-8-2026 ore 12:36

ROMA – Roma ha già cominciato a rispondere. Rome Future Week torna dal 21 al 27 settembre 2026 con la sua quarta edizione e il tema ‘Materia Prima. L’alchimia dell’immateriale’, un invito a riconoscere ciò che precede e rende possibile ogni innovazione visibile. Oltre 400 appuntamenti diffusi in tutta la città, dopo i 75mila partecipanti del 2025. Il primo segnale arriva dalle persone. Sono già oltre 150 le candidature per diventare volontari dell’edizione 2026. E quest’anno chi sceglie di esserci trova un vero programma dedicato, un percorso che accompagna i volontari prima e durante la settimana e li rende parte attiva della manifestazione. La settimana parla anche di lavoro. Rome Future Week 2026 sarà un luogo dove cercare nuove opportunità, professionali e di vita, dove le aziende incontrano i talenti e i talenti scoprono chi li sta cercando. Un filo che attraverserà l’intera manifestazione e troverà i suoi momenti dedicati nel programma.

TORNA CORTI FUTURI

Il cinema entra nel cuore dell’edizione. Torna Corti Futuri, il contest dedicato ai nuovi linguaggi audiovisivi, quest’anno all’interno di Frame, l’hub dedicato al cinema e all’audiovisivo, con il coinvolgimento di Rai Cinema, Lazio Film Commission e Regione Lazio. Giovani autori e videomaker racconteranno la città e i suoi futuri, e il cortometraggio vincitore potrà arrivare sui canali di Rai Cinema. Cresce intanto la rete delle collaborazioni. Tra le realtà che contribuiscono all’edizione ci sono Confcommercio Roma, NextChem, Iul, Indire, DeepBlue, Banca d’Italia, Training Academy, FiberCop, insieme a imprese e istituzioni che porteranno nel programma contenuti di rilevanza nazionale.

IL QUARTIERE OSTIENSE

E poi c’è un quartiere che si prepara a vivere una settimana speciale. Ostiense, con al centro Road – Rome Advanced District come main partner dell’edizione, sarà uno dei territori simbolo di Rome Future Week 2026, là dove l’archeologia industriale del Gazometro incontra la Roma che verrà. “La risposta della città- sottolinea il fondatore di Rome Future Week, Michele Franzese– è la prima notizia di questa edizione. Il futuro si costruisce con chi sceglie di esserci”. Il programma completo sarà svelato a fine agosto. Ideata, organizzata e promossa da Scai Comunicazione Società Benefit, Rome Future Week conferma la propria natura di manifestazione aperta e diffusa.
Immagine copertina da sito https://romefutureweek.it/.

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