Palermo, i genitori della bambina morta per difterite denunciano gli ospedali

PALERMO – Una denuncia contro il personale sanitario che ha avuto in cura la piccola Anna Rosa, la bambina palermitana morta per difterite a Palermo, è stata presentata dai genitori della piccola. L’esposto, curato dal legale Luigi Marrandino, del foro di Napoli Nord riguarda i camici bianchi dei tre ospedali che hanno avuto in cura la bambina: Cervello, Di Cristina e Civico.

LEGGI ANCHE: Palermo, l’Asp: “Nessun nuovo caso di difterite oltre ai due già noti”. lss: positivo il campione della bimba morta

La denuncia presentata presso la procura di Palermo prende in considerazione i giorni nei quali la bambina è stata assistita, dal 13 al 19 agosto, data quest’ultima della morte in seguito al contagio da difterite. Stando al racconto dei genitori, alla piccola sarebbero state diagnosticate “patologie errate da parte dei medici del Pronto soccorso dell’ospedale Cervello, in seguito alle quali la bambina avrebbe subito cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute, causando la morte della piccola”.

Gli agenti del commissariato Porta Nuova hanno già sequestrato la documentazione sanitaria che risulta già al vaglio degli inquirenti. “Si resta ora in attesa del conferimento incarico finalizzato all’espletamento degli accertamenti tecnici irripetibili (autopsia) da eseguirsi sulla salma della piccola Anna Rosa – dice il legale -, necessari per stabilire non solo le cause della morte ma soprattutto l’eventuale responsabilità dei medici e del personale medico coinvolti nella vicenda”.

GENITORI NOMINANO CONSULENTE IN VISTA AUTOPSIA

La famiglia della bambina, a questo proposito, ha nominato un proprio consulente che parteciperà all’autopsia sul corpo della bambina, in programma all’Istituto di Medicina legale del Policlinico. Si tratta di Maurizio Municinò, specialista in Medicina legale, igiene e prevenzione, dirigente medico presso l’Asl Napoli 2 Nord dove ricopre l’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa Programmazione e continuità Ospedale-Territorio.

LEGGI ANCHE: Una malattia respiratoria potenzialmente fatale, in Italia 5 casi dal 2000: cos’è la Difterite

LEGGI ANCHE: Morta per difterite a 4 anni, Vaia: “Vaccini e disinformazione social, effetti drammatici”

LEGGI ANCHE: Bimba morta per difterite, la madre no vax: “Medici incompetenti”. L’Iss: “Vaccini e autismo, no correlazioni”

LEGGI ANCHE: I genitori della bambina morta di difterite sono indagati per omicidio colposo

Ieri, l’Istituto Superiore di Sanità ha fatto sapere che le indagini sui campioni giunti dall’Arnas civico di Cristina Benfratelli di Palermo hanno dato esito positivo per il Corynebacterium diphteriae e hanno rilevato il gene della tossina responsabile della difterite respiratoria che ha causato il decesso di una bimba.