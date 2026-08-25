martedì 25 Agosto 2026

Tony Boy a Palermo: annullato il concerto al velodromo Paolo Borsellino

Il trapper si sarebbe dovuto esibire il 27 agosto. La decisione arriva dopo la presa di posizione del Comune che aveva definito l'artista "ospite non gradito"

di Salvo CataldoData pubblicazione: 25-8-2026 ore 11:22Ultimo aggiornamento: 25-8-2026 ore 13:25

PALERMO – Annullato il concerto del trapper Tony Boy a Palermo. Dopo la presa di posizione del Comune nei confronti dell’artista arrestato a seguito di una perquisizione nella sua abitazione di Milano che ha portato alla scoperta di droga e di un’arma, la società organizzatrice dell’evento, Agave Spettacoli, ha inviato una pec agli uffici comunali con la quale comunica di avere annullato la tappa del 27 agosto al velodromo Paolo Borsellino per “circostanze di forza maggiore”.

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Ieri il sindaco, Roberto Lagalla, e l’assessore comunale alla Cultura, Antonio Rini, hanno preso posizione in merito alla possibile presenza di Tony Boy a Palermo dopo i fatti di cronaca che lo avevano coinvolto. “Palermo non intende dare spazio né legittimazione a comportamenti che sarebbero del tutto incompatibili con i valori della nostra comunità”, sono state le parole di Lagalla, mentre Rini ha aggiunto: “Tony Boy non è ospite gradito”.

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