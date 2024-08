Le previsioni meteo di domenica 25 agosto 2024

Temporali in Trentino Alto Adige, piogge sparse sulle Alpi e possibili acquazzoni in Calabria: per li resto nuvole e temperature stabili: ecco cosa aspettarsi dal meteo oggi

Getting your Trinity Audio player ready...

Nord

Cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e Appennino, con al più possibili temporanei annuvolamenti più consistenti. Nuvolosità irregolare su Alpi e preAlpi con piogge sparse e qualche isolato temporale; fenomeni più intensi attesi sul Trentino-Alto Adige. Nel corso del pomeriggio locali precipitazioni risulteranno in sconfinamento sulle aree pedemontane piemontesi; precipitazioni in temporanea attenuazione al nord ovest nelle ore serali.

Centro

Giornata prevalentemente soleggiata, salvo qualche innocua nube in formazione sull’Appennino nelle ore più calde. Possibile formazione di nubi basse lungo le coste di Toscana e Lazio nelle prime ore della mattina.

Sud

Continuano a formarsi degli annuvolamenti a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata che saranno responsabili di improvvisi acquazzoni pomeridiani, più intensi sulle zone montuose calabresi. Cielo sereno o al più velato sul resto del sud e della Sicilia, salvo qualche isolato annuvolamento basso a insistere lungo le coste tirreniche nel corso della giornata.

Temperature

Minime in diminuzione lungo le coste dell’alto Adriatico, su Toscana, Umbria, Lazio e Campania settentrionale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in calo lungo le Alpi e le coste tirreniche di Calabria e Sicilia; in debole rialzo su Sardegna, coste ioniche, restante Sardegna e aree interne campane; stazionarie sul resto del territorio.

Venti

Debole da sud sulla Liguria; debole occidentale sul canale di Sardegna; debole settentrionale sul resto d’Italia, con rinforzi su stretto di Messina e Calabria centromeridionale; venti a regime di brezza lungo le coste nelle ore più calde del girono.