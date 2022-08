Djokovic si arrende: “Non giocherò gli Us Open, buona fortuna agli altri”

ROMA – “Purtroppo, questa volta non potrò recarmi a New York per gli US Open. Grazie #NoleFam per i vostri messaggi di amore e supporto. Buona fortuna ai miei compagni giocatori! Mi manterrò in buona forma e spirito positivo e aspetterò un’opportunità per competere di nuovo. A presto mondo del tennis!”. Così Novak Djokovic conferma su Twitter che non potrà giocare agli Us Open. Fallito il suo tentativo di partecipare all’ultimo Slam stagionale nonostante il divieto di ingresso ai non vaccinati in vigore negli Usa.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it