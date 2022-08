Dramma sul lavoro in provincia di Taranto, un 55enne è morto schiacciato da un trattore

di Alba Di Palo

BARI – Un uomo di 55 anni di Massafra (Taranto) è morto questa mattina mentre era a lavoro in un’azienda specializzata nella produzione di agrumi che si trova tra Massafra e Palagiano, di cui era dipendente. Secondo quanto emerso finora, la vittima è stata schiacciata dal trattore su cui stava lavorando che, per cause da accertare, si è ribaltato senza dargli scampo.

È stato inutile l’intervento del personale del 118 che ha solo potuto constatare la morte del 55enne. Le indagini sono affidate ai carabinieri, mentre sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spesal della Asl ionica.

