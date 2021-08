Covid, 7.548 nuovi casi e 59 decessi. Lieve calo dei ricoveri

ROMA – Nelle ultime 24 ore sono 7.548 i nuovi casi di Covid registrati in Italia (+1.472 rispetto a ieri, 6.076). Compresi guariti e deceduti dall’inizio dell’epidemia sale così ad almeno 4.502.396 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Oggi sono 59 i decessi (ieri 60), per un totale di 128.914 da febbraio 2020. E’ quanto si legge nel bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.237.758, +7.081 rispetto alla giornata di ieri (+6.248 il giorno prima). Le persone attualmente positive, quelle che hanno il virus, sono in tutto 135.724, pari a 399 in più (-230 rispetto al giorno prima). Sono stati 244.420 i tamponi totali (molecolari e antigenici), -21.826 rispetto a ieri quando erano stati 266.246. Il tasso di positività è salito al 3,1% (con una approssimazione di 3,08%), dato che ieri era pari al 2,3%.

Sul fronte dell sistema sanitario si registra una leggera diminuzione dei ricoveri. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -13 (ieri +108), per un totale di 4.023 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -5 e si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI, (ieri +19), portando il totale dei malati più gravi a 499, con 34 ingressi in rianimazione (ieri 46).