Famiglia, comitato ‘Femminicidio in vita’: “Il 10 ottobre evento su allontamento figli”

ROMA – “In Umbria stanno aumentando i casi di allontanamento da madri idonee accusate ingiustamente, in fase peritale, di essere madri simbiotiche, madri assorbenti favorendo il collocamento presso padri egocentrati, padri poco attenti alle reali necessita’ dei figli. Secondo le linee guida presenti in alcuni testi di neuroscienza accreditata, questi saranno figli che andranno incontro a gravissimi disturbi nell’eta’ evolutiva. Il 10 ottobre ne parleremo a Perugia”. Cosi’ il Comitato Femminicidio in Vita in una nota.