VIDEO | Focolaio al Billionaire, Briatore ricoverato a Milano: “E’ in buone condizioni”

CAGLIARI – “Precisiamo che le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e che lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore”. Lo fa sapere una nota dello staff del Billionaire nella quale si rassicura sulle condizioni dell’imprenditore facendo cosi’ chiarezza dopo le notizie che si sono rincorse per tutto il giorno. I dipendenti del Billionaire trovati positivi al covid sono 52.

“Domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza”, Falvio Briatore “si e’ recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore e’ stato ricoverato, e’ stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico”, ricostruiscono l’iter dal Billionaire.

FRATOIANNI: VIRUS SOTTOVALUTATO, INVERTIRE ROTTA

“Altri 52 contagiati tra i dipendenti del Billionaire, e anche lo stesso Flavio Briatore risultato positivo e ricoverato a Milano: spero tanto che tutti loro guariscano presto e non vadano incontro a nessuna grave conseguenze”. Lo scrive su Facebook il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “

Se in queste settimane Briatore e tanti altri non si fossero lasciati andare alla sottovalutazione del virus – prosegue l’esponente di Leu – probabilmente oggi la situazione per loro e per migliaia di persone in Italia sarebbe potuta essere migliore”.

“La vicenda del Billionaire – conclude Fratoianni -, dei suoi lavoratori e frequentatori, del suo proprietario sia da monito a tutti noi: dobbiamo invertire subito la rotta e tornare a pretendere maggiore responsabilità nei comportamenti da tutti. Ora la priorità deve essere arrivare al giorno dell’apertura delle scuole con una situazione epidemiologica sotto controllo”.