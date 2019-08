Governo, Fico si sfila: “Resto presidente della Camera”

ROMA – “Roberto Fico ricopre l’incarico di presidente della Camera dei deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo”. Lo si apprende da fonti di Montecitorio.

Governo, Fico: “Io premier? Non lo so, mi piace il mio ruolo”

“Io premier? Non lo so. Amo il mio ruolo, mi piacerebbe mantenerlo”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ieri dalle spiagge di San Felice Circeo (Latina) dove ha passato qualche ora di relax prima del secondo giro di consultazioni al Quirinale previste per martedì. La terza carica dello Stato ha risposto ad alcuni cittadini che gli chiedevano se sarebbe disponibile a ricoprire il ruolo di premier in un eventuale Governo targato Movimento 5 Stelle-Pd.

