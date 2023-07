Tg Politico Parlamentare, edizione del 25 luglio 2023

GOVERNO APRE SUL SALARIO MINIMO, MA È SCONTRO

Continua il braccio di ferro maggioranza-opposizione sul salario minimo. La premier Giorgia Meloni apre a un confronto con l’opposizione ma ribadisce che “la via da seguire è quella della contrattazione collettiva da rafforzare”. Sul tavolo c’è l’ipotesi di rinviare tutto a dopo l’estate, mentre il centrosinistra chiede al governo di fare una proposta sul punto e di discutere il salario minimo in aula. Va all’attacco la segretaria del Pd Elly Schlein: “Il salario minimo non è uno slogan come dice la presidente Meloni – sottolinea – è un’emergenza per oltre tre milioni di lavoratori poveri”.

MALTEMPO, EMERGENZA CLIMA IN ITALIA

Il maltempo torna a colpire l’Italia. Se nel centro sud l’emergenza è dovuta al caldo estremo e agli incendi, al nord tempeste e grandinate provocano danni in città e in campagna. La notte passata è stata tragica per la Lombardia. Una ragazza di sedici anni è morta dopo essere stata colpita da un albero in un campo scout nel bresciano. A Milano tetti scoperchiati e alberi caduti. “Abbiamo vissuto una notte insonne – ha detto il sindaco Beppe Sala – il vento in città ha superato i 100 chilometri all’ora”. “La situazione è grave – aggiunge il governatore Attilio Fontana – trombe d’aria mai viste”. Domani il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci riferirà in Parlamento e in serata è atteso un Consiglio dei ministri. Le opposizioni accusano il centrodestra di aver sottovalutato i rischi dovuti al cambiamento climatico. “E’ fuori dalla storia chi li nega”, sottolinea il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte che chiede al governo “concretezza e interventi immediati”.

FONTANA: IMMIGRAZIONE PROBLEMA DI PORTATA EPOCALE

“L’immigrazione è un problema di portata epocale”. Lo dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante la tradizionale cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione stampa parlamentare. Il presidente della Camera ha poi commentato la riforma della giustizia: “Il mio auspicio – precisa – è che fra politica e magistratura non ci siano scontri, deve esserci equilibrio di poteri”. Quanto all’uso dei decreti legge da parte del governo, invece, Fontana invita l’esecutivo a ridurre i decreti “per farli tornare ad essere uno strumento importante ma di urgenza, per lasciare più spazio ai ddl o alle iniziative parlamentari”. Il 19 settembre, infine, la Camera ospiterà un evento sui 75 anni della Costituzione, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e con la partecipazione di Andrea Bocelli e Bebe Vio.

PONTE STRETTO. SALVINI CONTRO DON CIOTTI

Matteo Salvini contro Don Ciotti. Durante la presentazione dei progetti presenti e futuri del ministero da lui guidato, quello dei Trasporti e delle Infrastrutture, il leader leghista non si sottrae alla polemica con il fondatore di Libera. Quest’ultimo aveva definito il ponte sullo stretto, fiore all’occhiello delle politiche salviniane, un modo di unire “2 cosche” piuttosto che “2 coste”. Parole definite dal ministro, “ignoranti, superficiali e volgari” e che non fanno che alimentare “gli stereotipi contro gli italiani”. Quindi il rilancio: “il ponte sullo stretto – annuncia Salvini- sarà il più grande simbolo della lotta alla mafia”.