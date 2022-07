“Mi chiamo Francesco Totti”, boom di ascolti su Rai 1 e pioggia di tweet

di Adriano Gasperetti e Maria Rita Graziani

ROMA – Boom di ascolti per Francesco Totti. Quasi due milioni sono stati gli spettatori che si sono collegati su Rai1, nella prima serata di ieri, per seguire il documentario di Alex Infascelli ‘Mi chiamo Francesco Totti’. Precisamente sono stati 1 milione 840 mila, con uno share del 14,3%. A decretare il successo del film, in prima visione tv, certamente la recente separazione tra l’ex capitano giallorosso e la moglie Ilary Blasi, dalla quale i fan della coppia non si sono ancora ripresi. E così durante la messa in onda del documentario twitter è stato letteralmente invaso da centinaia di cinguettii dei tantissimi utenti che hanno commentato i momenti salienti della love story, lunga 17 anni, ripercorsa nel documentario: dalla dichiarazione d’amore durante il derby Roma-Lazio, con la celebre maglia ‘6 unica’ dedicata a Ilary, passando per il matrimonio nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, fino all’addio sofferto di Totti alla Magica, stretto nell’abbraccio della sua famiglia sul campo dell’Olimpico.

LEGGI ANCHE: Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati e il web si consola con i meme

per me saranno per sempre IL RE E LA REGINA DI ROMA #MiChiamoFrancescoTotti pic.twitter.com/KQsMfY5m2f — maria 🧬 (@Maria25760009) July 24, 2022

E guardatelo chi eravate e chi potreste ritornare cazzo#MiChiamoFrancescoTotti pic.twitter.com/FMottZWzpH — Nicolò (@NicoloC__) July 24, 2022

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it